Голова НБУ вважає, що підвищення мінімальної зарплати не позначиться на рівні інфляції

Голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень практично не позначиться на загальному рівні інфляції.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Середньострокова мета по інфляції у нас 5% (+/-1%) і вона прописана у меморандумі співпраці з МВФ. Ситуація з інфляцією дійсно стала останнім часом широко обговорюваною. Інфляція в річному вимірі склала 2,4%. В липні у нас була дефляція -0,6%, що досить природно для літніх місяців. У серпні ніяких інфляційних сплесків не очікується", - зазначив Шевченко.

"До речі, зараз дуже популярна тема - обговорювати вплив підняття мінімальної заробітної плати на інфляцію. Але, скажу вам, що підвищення зарплати з 4700 до 5 тисяч гривень практично не позначиться на загальному рівні інфляції", - підкреслив голова НБУ.

Водночас підняття мінімалки до 6500 гривень наступного року, за його словами, вплине на ціни менше, ніж у 2017 році (тоді мінімальну зарплату підняли з 1600 до 3200 гривень).

"Це дискусійне питання. Зараз через загальний низький попит в умовах коронакризи цей ефект на ціни буде суттєво меншим, ніж у 2017 році. Рівень заощаджень населення знизився, а підприємства поки зберігають досить песимістичні очікування і не прогнозують зростання продажів. Водночас підвищення мінімалки підтримає внутрішній попит, а, відповідно, і економіку на етапі відновлення. Є ще один дуже важливий показник, я про нього побіжно говорив - коефіцієнт заощаджень населення. Починаючи з 2019 року, і ситуація з коронавірусом дуже прискорила цей процес, ми маємо негативний показник накопичень населення", - додав Шевченко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік" щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати до п'яти тисяч гривень з 1 вересня цього року.

Мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2020 року становить 4723 грн. У 2019 році "мінімалка" становила 4173 гривні, рік перед тим - 3723 гривні. За матеріалами LB.ua