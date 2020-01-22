Гончарук на встрече с премьер-министром Финляндии призвал инвестировать в Украину

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе визита в Давос обсудил с премьер-министром Финляндии Санной Марин сотрудничество в образовательной сфере и перспективы инвестирования.

"Прибыл в Швейцарию. И первая встреча в моем двухдневном рабочем визите в Давосе - с премьер-министром Финляндии Санной Марин. К тому же, такого формата встреча двух премьер-министров Украины и Финляндии - первая за последние 5 лет. Сегодня Украина - один из крупнейших развивающихся рынков, поэтому призвал финских предпринимателей инвестировать в Украину", - написал Гончарук на странице в Фейсбуке в среду.

Кроме того, премьеры обсудили вопросы усиления сотрудничества в образовательной сфере, в частности, в рамках проекта "Финская поддержка реформы украинской школы". По словам Гончарука, проект направлен на реформирование системы школьного и профессионально-технического образования в Украине.

Среди прочего, Гончарук поблагодарил Финляндию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и за неизменную позицию поддержки Финляндией санкций, наложенных на РФ в связи с вооруженной агрессией против Украины.

Премьер-министры обменялись приглашениями обеих стран с двусторонними визитами уже этой весной. По материалам Интерфакс-Україна