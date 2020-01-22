Гончарук поручил пересмотреть зарплаты топ-менеджеров госкомпаний
Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства пересмотреть заработные платы топ-менеджеров и членов наблюдательных советов государственных компаний. Об этом он написал в Telegram.
Гончарук отметил, что оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой.
Минэкономики должно сформулировать предложения по новой политике оплаты труда руководителей госкомпаний.
Пересмотреть зарплаты государственных топ-менеджеров, в частности, руководства НАК Нафтогаз Украины, поручил Гончаруку президент Владимир Зеленский. По его словам, топ-менеджеры должны быть не только прагматичными, но и "оставаться людьми". Также Зеленский просил премьера предложить новую концепцию формирования зарплат в министерствах и ведомствах.
Ранее Кабмин обнародовал информацию о зарплатах министров в 2019 году. Самая высокая - у министра внутренних дел Арсена Авакова. По материалам ЛІГАБізнесІнформ