Гончарук поручил пересмотреть зарплаты топ-менеджеров госкомпаний

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства пересмотреть заработные платы топ-менеджеров и членов наблюдательных советов государственных компаний. Об этом он написал в Telegram.

Гончарук отметил, что оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой.

Минэкономики должно сформулировать предложения по новой политике оплаты труда руководителей госкомпаний.

Пересмотреть зарплаты государственных топ-менеджеров, в частности, руководства НАК Нафтогаз Украины, поручил Гончаруку президент Владимир Зеленский. По его словам, топ-менеджеры должны быть не только прагматичными, но и "оставаться людьми". Также Зеленский просил премьера предложить новую концепцию формирования зарплат в министерствах и ведомствах.

Ранее Кабмин обнародовал информацию о зарплатах министров в 2019 году. Самая высокая - у министра внутренних дел Арсена Авакова. По материалам ЛІГАБізнесІнформ