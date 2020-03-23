Гончарук спростував звинувачення у службовій недбалості у протидії коронавірусу

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук спростував звинувачення у службовій недбалості під час здійснення заходів, спрямованих на протидію поширенню COVID-19.

Ексглава уряду розповів про розроблений план заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції в Україні.

"Ще задовго до отримання листа від РНБО наші фахівці з Міністерства охорони здоров'я України на чолі з Зоряною Скалецькою були в активній комунікації з фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров'я і стежили за ситуацією", - написав ексглава уряду в фейсбуці.

Гончарук зазначив, що уряд створив відповідний штаб, встановив стан підвищеної готовності і розробив алгоритми дій.

У день отримання листа, заявив він, було невідкладно скликано нараду. МОЗ, а також низка інших центральних органів виконавчої влади отримали доручення.

Пізніше, 3 лютого, уряд затвердив Національний план протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу. У ньому, серед іншого, було доручення вивчити можливість введення тимчасової заборони експорту в разі виявлення загрози дефіциту таких товарів в Україні.

"Крім того, ми ввели тимчасові обмеження і умови щодо людей, які поверталися з Китаю, і відновили посаду головного санітарно- епідеміологічного лікаря країни, який і зараз координує роботу всіх медиків у країні", - нагадав Гончарук.

Колишній прем'єр підкреслив, що уряд був в постійному контакті з регіонами. Було проведено навчання медичних працівників, почали готувати лікарні, запустили температурний скринінг на кордонах і розгорнули інформаційно- роз'яснювальні кампанії.

"Станом на початок лютого розглядалися три сценарії розвитку ситуації - сценарій без заражень в Україні, сценарій з невеликою кількістю заражень і пандемія. Тому дії уряду повинні були бути відповідними ситуації. На той момент жодного випадку зараження в країні не було. Тому заборону експорту планували в разі діагнозу першого випадку", - повідомив Гончарук.

Перший випадок коронавірусу в Україні було підтверджено 3 березня, а вже 4 березня було відправлено у відставку уряд. Новий склад Кабміну ввів заборону протягом тижня, як і було заплановано.

"Зараз точно не найкращий час шукати "крайніх". Краще сконцентруватися на вирішенні серйозних викликів, які стоять перед Україною. Це подолання коронавірусу, це боротьба за економіку країни і протистояння з тими, хто нав'язує країні "прості рішення" типу "дефолту", - зазначив Олексій Гончарук.

Нагадаємо, 23 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості Кабінету міністрів Олексія Гончарука.

Це сталося після публікації в ЗМІ інформації про те, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов ще 31 січня звернувся до Гончарука з вимогою заборонити експорт і реекспорт продукції медичного призначення, захисних масок, рукавичок, халатів.

Однак цього зроблено не було. Заборону ввів лише 11 березня Кабмін Дениса Шмигаля. До цього часу приватні компанії встигли продати за кордон 980 тонн масок.

Експорт товарів протиепідемічного призначення з України обмежено до 1 червня. Це стосується, зокрема, водонепроникних лабораторних костюмів, медичних рукавичок, халатів, окулярів, масок. За матеріалами LB.ua