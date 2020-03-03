ГП "Артемсоль" будет приватизировано, - Гончарук

Государственное предприятие "Артемсоль" будет приватизировано через прозрачный аукцион. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

"Правительство отменило монополию на производство соли в Украине. ГП "Артемсоль" приватизируют", - заявил премьер.

Как отметил Гончарук, предприятие уже ранее получало штраф от Антимонопольного комитета объемом 3,14 млн гривен из-за манипуляций с ценой на соль. Также руководство госпредприятия является фигурантами дел о взятке в 800 тысяч гривен.

"Правительство ставит точку в этой истории. "Артемсоль" будет приватизировано через прозрачный аукцион", - сказал он.

Ранее сообщалось, что следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Киев, разоблачили руководство государственного предприятия "Артемсоль" на взятке 800 тыс. гривен.

Кроме того, в ходе досудебного расследования НАБУ установлено, что в 2014- 2015 гг. служебные лица "Артемсоли" реализовывали соль не непосредственно конечным пользователям, а через посреднические предприятия частных форм собственности. Эти предприятия, в свою очередь, принимали участие в госзакупках, продавая соль, вследствие чего государственные и коммунальные предприятия закупили продукцию по цене, которая была необоснованно завышена посредниками в среднем в 1,96 раза. По материалам 112.ua