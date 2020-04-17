Громадський транспорт в Україні запрацює не раніше червня заявив Криклій.

Чиновник пояснив, що в травні в Україні спостерігатиметься пік захворюваності COVID-19.

"Коли хвиля піде на зниження, тоді можна відновлювати роботу громадського транспорту, щоб він працював стабільно. Водночас ми розуміємо, що певні обмеження все одно будуть", - пояснив Криклій.

Якщо, наприклад, відразу скасувати масковий режим, то це може викликати чергову хвилю захворюваності, передбачає міністр.

"Тому точно певний період транспорт працюватиме за певними критеріями. Але реалістично, що в червні-липні почнемо вже активно працювати з громадським транспортом", - зазначив Криклій.

Нагадуємо, 12 березня в Україні почався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції. Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його до 24 квітня. В рамках карантину в Україні скасували міжміські пасажирські перевезення.

За матеріалами Радіо Свобода, Цензор.НЕТ