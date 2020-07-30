Єдиний Е-квиток запрацює в серпні, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що єдиний Е-квиток на всі види транспорту, проєкт щодо впровадження якого підтримали на засіданні Кабміну, запрацює вже в серпні.

Про це Криклій сказав в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор. НЕТ із посиланням на ТСН.

За словами міністра, Україна стане однією з небагатьох європейських країн, які запустять цю програму не в межах одного міста.

"Це об'єднання всіх видів транспорту: залізничного, внутрішнього авіасполучення, автобусних перевезень і муніципального. Починаємо все в межах країни, а потім можна буде підключати і міжнародні перевезення", - розповів Криклій.

Київ, Харків і Дніпро вже протестували свою систему єдиного квитка. Там він буде працювати в межах муніципального транспорту.

Криклій показав, яким зараз є квиток: має розмір аркуша А4, на ньому є кілька QR-кодів і детально розписана логістика для пасажирів.

Остаточний варіант Е-квитка буде іншим, обіцяє Криклій. За словами міністра, фактично це буде невеликий квиток з єдиним QR-кодом, що об'єднає всі необхідні види транспорту, який для себе обере пасажир. Придбати квиток можна буде на сервісі Smart Ticket орієнтовно за тиждень. Тоді і запрацює послуга єдиного Е-квитка.

"Починаємо з нічних поїздів за напрямками Харків, Львів, Київ і метрополітен підключаємо. Це початковий етап - нічні поїзди та метрополітен. Орієнтовно протягом місяця - весь муніципальний транспорт Києва", - розповів міністр Владислав Криклій.