ЄС може виділити Україні понад EUR1 млрд допомоги - Порошенко

ЄС може виділити Україні понад EUR1 млрд макрофінансової допомоги для подолання наслідків епідемії коронавірусу.

Про це повідомив п'ятий президент України, лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко.

За його словами, загалом планується виділення допомоги десяти країнам- партнерам в розмірі EUR3 млрд.

- Водночас планується, що Україна може отримати понад EUR1 млрд, - написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook у вівторок ввечері.

За матеріалами ICTV Факти.