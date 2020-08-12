ЄС надасть макрофінансову допомогу сусідам: для України передбачено 1,2 млрд євро

Європейський союз надасть макрофінансову допомогу в 3 млрд євро сусіднім країнам-партнерам на пом'якшення економічних наслідків пандемії коронавірусу, повідомили у вівторок в Єврокомісії.

"Ці програми макроекономічної підтримки надаватимуться на вигідних умовах на основі підписаних меморандумів про взаєморозуміння, в яких викладаються конкретні зобов'язання з проведення реформ", - заявив у вівторок Валдіс Домбровскіс, заступник голови Єврокомісії, що курирує економічний блок.

Меморандуми про взаєморозуміння вже узгоджені з Албанією, Грузією, Йорданією, Косово, Молдовою, Чорногорією, Північною Македонією та Україною. Переговори з двома іншими країнами цієї десятки - Боснією і Герцеговиною та Тунісом - тривають.

Виплата коштів у рамках цих програм залежить від виконання попередніх політичних умов, включно з повагою демократичних принципів, прав людини й верховенства права.

Для кожного бенефіціара передбачений свій набір політичних умов.

Наприклад, для Грузії, яка повинна отримати 150 млн євро, - це поліпшення управління державними фінансами, вдосконалення адміністрації, секторальні реформи й політика на ринку праці.

Для України, яка отримає найбільший пакет макроекономічної допомоги ЄС (1,2 млрд євро), політичні умови охоплюють більш широкий спектр напрямів і стосуються управління державними фінансами, зміцнення адміністрації та верховенства права, реформи судової системи, конкуренції на газовому ринку, поліпшення ділового клімату й управління державними підприємствами.

Рішення про надання макрофінансової допомоги десяти партнерам у контексті пандемії COVID-19 було запропоновано Єврокомісією 22 квітня, прийнято Європарламентом і Радою ЄС 25 травня 2020 року. За матеріалами Інтерфакс-Україна.