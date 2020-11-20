Європарламент розкритикував Україну за борги в "зеленій" енергетиці - ЗМІ

Європарламент розкритикував владу України за невиконання фінансових зобов'язань перед інвесторами в "зелену" енергетику в частині виплати боргу згідно з раніше підписаним "зеленим" меморандумом. Про це йдеться у звіті Європарламенту від 17 листопада про імплементацію угод з Україною, пише "Цензор.НЕТ".

"Жаль викликає факт про те, що в секторі відновлюваної енергетики Україна ще не виконує своїх зобов'язань перед інвесторами, і що затримки з виплатами виробникам електроенергії з відновлюваних джерел енергії загрожують подальшому розвитку екологічно чистих джерел енергії в Україні", - цитує видання документ.

6 жовтня провідні асоціації ПДЕ написали листа прем'єр-міністру Денису Шмигалю і повідомили, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язань щодо погашення боргів перед ними, писав "Укррудпром".

Партнер міжнародної юридичної фірми Dentons Максим Сисоєв розповів виданню, що інвестори у проєкти "зеленої" енергетики готують подання групових позовів проти України для захисту своїх прав. Зокрема, тому що в липні цього року ухвалено закон про зменшення "зелених" тарифів, а борги перед виробниками енергії з поновних джерел перевищили 22 млрд грн. "Укррудпром" проаналізував судовий реєстр і з'ясував, що станом на 7 жовтня компаній, які подали позови до ДП "Гарантований покупець", було вже понад 50, загальна сума збитку за позовними заявами вже перевищила 630 млн грн.

1 серпня набув чинності закон No810-IX, він передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ПДЕ, введення повної відповідальності за "небаланси" для виробників "чистої" електроенергії з 2022 року (50% 2021 року) та інші норми. Зазначені заходи дадуть можливість економити державі 7 млрд грн щорічно, вважають автори документа. Закон визначає терміни та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ПДЕ - у четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решта 60% - 2021 року.

Меморандум між урядом та інвесторами у ПДЕ передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію починаючи із серпня цього року.

Депутати від фракції "Слуга народу" Юрій Кузбіт, Богдан Торохтій та Максим Заремський зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт No4151, який пропонує випустити ОВДП на 19,6 млрд грн для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками "зеленої" енергетики. За матеріалами Гордон.