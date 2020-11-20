Європейський суд підтримав Україну у справі щодо виплати пенсій в ОРДЛО

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв сторону України у справі про виплату пенсій в окремих районах Донецької і Луганської областей. Позов заявників було визнано неприйнятним.

Як зазначив заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, позов подала група пенсіонерів з окупованого Луганська. Раніше вони оскаржили в українських судах постанову Кабміну No 595, яка зупинила виплату пенсій на території, непідконтрольній уряду, йдеться у рішенні, опублікованому на сайті ЄСПЛ.

Зазначимо, адміністративні суди трьох інстанцій частково задовольнили цей позов, визнавши, що Кабінет міністрів з цією постановою вийшов за межі своїх повноважень. Однак у вимозі відновити виплати жителям Луганська відмовили, оскільки ті звернулися до неналежних відповідачів.

Заявники на підставі судових рішень зверталися до багатьох органів з вимогою відновити виплату пенсій, але їм відмовили. Як і в позові про визнання незаконною бездіяльності виконавчих органів.

В ЄСПЛ вони скаржилися на порушення права на справедливий суд та права власності. ЄСПЛ визнав скаргу неприйнятною і явно необґрунтованою. У рішенні йдеться, що заявники не звернулися з позовами до відповідних судів.

"Враховуючи зазначене, суд приймає аргумент уряду про те, що держава не могла бути обґрунтовано зобов'язана виконати рішення шляхом дій, що не були чітко вказані судом при прийнятті рішення, і заявники могли і мали … звернутися з окремими позовами проти відповідних відповідачів для відстоювання своїх прав. Більш того, з обставин справи не випливає, і заявник не стверджує, що подання таких позовів стало б додатковим тягарем для них", - йдеться у рішенні.

Нагадаємо, правозахисники заявили, що через карантинні обмеження пенсіонери з ОРДЛО втратили доступ до пенсій. Однак відомо, що уряд на час карантину відклав обов'язок кожні 60 днів підтверджувати статус для пенсіонерів з окупованих територій.

Всі громадяни, які прибувають з тимчасово окупованих територій, мають пройти 14-денну самоізоляцію. Достроково її припинити можна в разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР.

Щоб вистачало на життя середня заробітна плата в Україні має бути на рівні 15 тисяч гривень, а середня пенсія повинна складати не менше 5 тисяч гривень, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За матеріалами UA.NEWS