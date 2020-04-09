Євросоюз дасть Україні 190 млн євро на боротьбу з коронавірусом

Європейський Союз надасть Україні 190 млн євро для боротьби з поширенням коронавіруса SARS-CoV-19 і подолання пандемії. Кошти мають бути спрямовані на невідкладні і короткострокові потреби, йдеться в заяві Єврокомісії, поширеній у середу, 8 квітня.

Ці 190 млн євро призначаються для допомоги найбільш уразливим групам громадян, підтримки онлайн-освіти, боротьби з дезінформацією і зміцнення культурного розмаїття та онлайн-творчості.

Допомогу Україні буде надано в рамках глобальної програми підтримки учасників Східного партнерства, серед яких Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія і Молдова.

У рамках цієї програми Єврокомісія планує направити 80 млн євро на невідкладні потреби і до 883 млн - на середньо- та довгострокові потреби у підтримці соціального і економічного відновлення регіону.

У рамках невідкладної допомоги заплановано виділення 30 млн євро на підтримку сектора охорони здоров'я, сприяння Всесвітньої організації охорони здоров'я в організації поставок медичного обладнання та засобів індивідуального захисту до країн Східного партнерства. Йдеться, зокрема, про апарати штучної вентиляції легенів, лабораторні комплекти, захисні маски, окуляри, халати, костюми тощо. Частину коштів планують направити на навчання медичного персоналу і співробітників лабораторій.

11,3 млн євро ЄС збирається направити на підтримку найменш захищених соціальних груп в Україні, Молдові, Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджані.

На початку березня МВФ повідомив про намір виділити 50 млрд доларів країнам із низькими доходами і економіками, що розвиваються, на боротьбу з коронавірусом. А директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва заявила про готовність МВФ мобілізувати 1 трлн доларів на кредити для надання допомоги країнам у подоланні пандемії та її наслідків.

Україна виконала одне з двох ключових умови для отримання 8 млрд доларів від МВФ, ухваливши закон про обіг сільськогосподарських земель. Так званий "антиколомойский закон" Рада підтримала в першому читанні. Але до другого читання він ще не готовий через рекордну кількість поправок, поданих народними депутатами.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна, Дзеркало тижня. Україна