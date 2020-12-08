Інформація про те, що "Біолік" налагодив виробництво російської вакцини "Супутник V", не відповідає дійсності - джерело

Інформація про те, що АТ "Біолік" (Харків) налагодило виробництво російської антикоронавірусної вакцини "Супутник V", не відповідає дійсності. Про це кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Зазначена інформація була перевірена і не підтвердилася", - зазначило джерело.

Як повідомлялося, раніше російське агентство "Інтерфакс" (interfax.ru) розповсюдило заяву голови Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирила Дмитрієва про те, що РФПІ готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України і її випуск уже налагоджено компанією "Біолік".

"РФПІ і НДЦЕМ ім. М.Ф. Гамалії готові виробляти вакцину в Україні та подати документи для її реєстрації державними регулювальними органами. Випуск готової форми вакцини на території України вже налагодила одна з провідних фармацевтичних компаній - АТ "Біолік", - ідеться в повідомленні РФПІ у вівторок.

В інформації зазначалося, що виробництво на "Біолік" буде запущено в разі отримання відповідного дозволу. За матеріалами Інтерфакс-Україна.