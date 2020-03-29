Кабинет министров предложил в два раза урезать зарплату чиновникам, у которых она выше десяти минимальных жалований (47 тыс. грн) на время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Так, правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату свыше 10 минимальных жалований, получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по национальной безопасности и обороны.

Также на 30% предлагается уменьшить зарплату руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.