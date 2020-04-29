Кабмін дозволив відкрити продовольчі ринки під час карантину, але з чіткими санітарними нормами

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Робота продовольчих ринків під час пандемії має регламентуватися чіткими санітарними нормами. Сьогодні Уряд підтримав критерії, розроблені МОЗ та Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність. Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог", - йдеться у повідомленні Шмигаля.