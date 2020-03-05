Кабмин отозвал новый законопроект "О труде"

Кабинет министров отозвал новый законопроект "О труде" (No2708), который был одобрен правительством Алексея Гончарука и отправлен на рассмотрение в Верховную Раду, и предусматривает, что работодатели по своей инициативе смогут увольнять сотрудников, но лишь на тех основаниях, которые будут прописаны в трудовом договоре.

Как сказано на сайте парламента, документ был отозван 4 марта.

27 декабря 2019 года Кабинет министров под руководством Алексея Гончарука одобрил законопроект о труде, который призван сохранить и расширить социальные права работников, увеличить количество легальных рабочих мест, обеспечить равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда, повысить доходы работников и гармонизировать украинское законодательство с европейским.

Тогдашний министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что законопроект "О труде" усиливает права наемных работников, если сравнить его с действующим законодательством в этой сфере.

Представленный законопроект вызвал недовольство со стороны профсоюзов, которые назвали документ "трудовым рабством", позволяющим безосновательно увольнять работников.

Вечером 4 марта Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. По материалам УНИАН.