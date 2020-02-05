Кабмин принял решение обратиться к набсовету "Нафтогаза" с просьбой воздержаться от выплат больших премий руководству компании

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании во вторник проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о том, что правительство приняло решение обратиться в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения.

"Сейчас мы проводим необходимые консультации с наблюдательным советом и ожидаем, что в ближайшие недели найдем решение", - сообщил Гончарук на совещании у президента, сообщает пресс-служба главы государства