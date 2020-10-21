Кабмін призначив голову комісії з азартних ігор

Кабінет міністрів України призначив голову Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

Як написав у Telegram міністр Кабміну Олег Немчинов ним став Іван Рудий.

Також членами Комісії стали Олена Водолажко і Євген Гетьман.

На інші посади членів Комісії був оголошений додатковий відбір.

Нагадаємо, 5 жовтня уряд затвердив порядок конкурсу на голову та членів комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу в Україні. За матеріалами "Слово і Діло".