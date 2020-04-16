Кабмін призначив в.о. міністра енергетики Буславець

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 16 квітня призначив першим заступником міністра, тимчасово виконуючою обов'язки міністра енергетики Ольгу Буславець.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Ольга Буславець зазначила, що українська енергетика стоїть перед багатьма викликами, які вимагають оперативного вирішення.

"Нині ми переживаємо одну з найбільших криз за всю історію України і криза в енергетичній галузі є невід'ємною її складовою. Цілком очевидно - термінове вирішення системних проблем в енергетиці є питанням національної безпеки і я усвідомлюю ключову роль посади Міністра у такий час. Протягом тижня буде сформовано перелік заходів, яких потребує енергетика, як невідкладних. Ці заходи будуть спрямовані на технічне, паливне та економічне збалансування сектору енергетики", - заявила т.в.о. Міністра енергетики та захисту довкілля.

Буславець наголосила, що основне завдання на сьогодні - забезпечити стабільність роботи енергосистеми України.

Колишня генеральна директорка Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та навколишнього середовища Ольга Буславець у жовтні 2019 року була одним з розробників проєкту постанови Кабміну, якою пропонувалося надати ТОВ "ДТЕК Східенерго" ціну на газ нижчу від ціни продажу "Нафтогазом" населенню та іншим захищеним споживачам (ПСО) на 46%-69%.

За матеріалами https://bykvu.com