Кабмін прогнозує зростання ВВП на 4,6% в наступні три роки

Кабмін прогнозує зростання ВВП у 2021 році на 4,6%. Про це йдеться в оновленому макропрогнозі уряду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Прогноз щодо ВВП

«Наш базовий прогноз по Україні зараз залишається незмінним — це зменшення ВВП на 4,8% рік до року у 2020 році. Попри на менш оптимістичні прогнози різних організацій, ми більш оптимістичні. Ми бачимо, що Україна рухається за тим прогнозом, який розробив і надав Мінекономіки.

Починаючи з 2021 року, уряд закладає середньорічне зростання ВВП на 4,6% в наступні роки.

Номінальний ВВП в наступному році очікується на рівні 4,505 трлн грн з подальшим зростанням до 5,089 трлн грн у 2022 році.

Зарплати та зайнятість

Мінімальна зарплата на 2021 рік становить 6250 грн в середньому, у 2022 році — 6700 грн, 2023 — 7200 грн, повідомив прем'єр-міністр.

Доопрацьований макропрогноз передбачає збільшення мінімальної зарплати у 2021 році до 6,25 тис. грн (у два етапи — до 6 тис. грн з початку 2021 року і до 6,5 тис. грн з 1 липня), а у 2022 році — до 6,7 тис. грн і до 7,176 тис. грн у 2023 році.

Згідно з очікуваннями міністерства, номінальна середньомісячна зарплата складе в наступному році 13,6 тис. грн і 15,4 тис. грн у 2022 році. При цьому безробіття складе 9,2% працездатного населення у наступному році й 8,5% — через рік. За матеріалами Мінфін.