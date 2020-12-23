Кабмін схвалив Концепцію економічного розвитку Донецької і Луганської областей

Кабінет міністрів України схвалив Концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Наголошу - мова йде про вирішення питань соціально-економічного характеру на підконтрольній Уряду території Донецької і Луганської областей. Ця концепція ляже в основу при розробці Стратегії економічного розвитку Донеччини і Луганщини. Так, на початку йдеться про підконтрольну Уряду територію. Наразі ми маємо простір для експерименту і створення підстав для того, щоб міжнародна спільнота почала розглядати майбутню Стратегію економічного розвитку спочатку цього регіону, а потім і інших регіонів України, як складову власної економічної політики", - зазначив віцепрем'єр- міністр, голова МінТОТ Олексій Резніков.

Він наголосив, що до 2014 року Донеччина і Луганщина були потужними індустріальними і аграрними регіонами, але внаслідок збройної агресії Російської федерації ці території були зруйновані.

"Повторюся - економічні втрати чисельні. Експерти оцінюють, що на мінімальне економічне відновлення Донеччини і Луганщини знадобиться близько 20 млрд доларів. Ці цифри орієнтовні, але єдине що зрозуміло вже зараз - вони астрономічні і вирішити ці проблеми за рахунок коштів держбюджету, донорів чи чергових кредитів - неможливо. На це спроможні тільки інвестори", - додав Резніков.

Пріорітетами він назвав створення робочих місць і розвиток спроможності громад.

"Мова йде про десятки тисяч робочих місць. Майбутня Стратегія, яка буде розроблена на базі сьогоднішньої концепції, має повністю вкладатися у логіку реформи децентралізації, яка була реалізована багато в чому за підтримки європейських партнерів. Західні інвестиції, разом із вітчизняними, можуть зіграти вирішальну роль у перетворенні областей в двигун економічного розвитку. І коли інвестори побачать, що навіть на ризикованих територіях - поблизу лінії дотику, вони можуть ефективно працювати, розвиватись і отримувати ККД, то вони і всю іншу територію України точно розглядатимуть як інвестиційно привабливу для них. І від нас з вами залежить, чи буде майбутня Стратегія успішною", - зазначив віцепрем'єр.

Він додав, що Концепцію було підтримано з урахуванням доопрацювання протягом одного дня техніко-юридичних правок спільно з Мінфіном та Мінекономіки.

Резніков також повідомив, що НАК "Нафтогаз України" починає проєкт з освоєння Юзівського родовища на Донеччині.

"Більша частина ділянки знаходиться в Донецькій області. Це великий інвестпроєкт, який чудово вписується в ключові засади нашої концепції. Адже це і українські інвестиції, і додаткові податки та робочі місця, розвиток громад, а у перспективі - міжнародні інвестиції", - розповів він.

Мінреінтеграції планує розробити Стратегію економічного розвитку Донецької й Луганської областей на основі 42 міжнародних кейсів й подати її на затвердження Кабінету міністрів до квітня 2021 року.

Нагадаємо, раніше Резніков заявляв, що Україна розробляє "особливий" економічний статус для Донбасу. Він назвав цей підхід українською версією поняття "особливий статус".

За матеріалами LB.ua