Кабмін схвалив угоду про співпрацю з ЄС у сфері ядерної безпеки
Кабінет Міністрів України схвалив угоду про співпрацю з Європейським Союзом у сфері ядерної безпеки.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ми продовжимо угоду про співпрацю з європейськими партнерами в сфері ядерної безпеки", - сказав Шмигаль.
Угода спрямована на виконання програми уряду по розширенню обсягів допомоги, що надається Україні в рамках фінансової допомоги ЄС.
Також уряд затвердив міжвідомчу робочу групу за проєктом "Європейський зелений курс" (Green Deal).
Нагадаємо, 2 вересня Кабінет міністрів України прийняв рішення про припинення участі України в угоді про співпрацю в галузі ветеринарії, санітарної охорони територій держав - учасниць СНД і про створення Координаційної ради з карантину рослин держав СНД.
Рішення прийняті Кабміном на виконання указу президента України від 19 травня 2018 року про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках СНД.
Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ініціював прийняття постанови про можливість проведення засідань уряду в режимі "онлайн".
"На жаль, небезпека COVID-19 залишається стабільно високою. Про це свідчить статистика, яку ми бачимо щодня. Для забезпечення безперебійної роботи Кабінету міністрів України я вважаю за необхідне прийняти постанови про можливість проведення засідань Уряду в режимі" онлайн ", - сказав Шмигаль. За матеріалами ZN.UA