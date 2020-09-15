Кабмін скоротив витрати на субсидії в проєкті бюджету-2021

Кабінет міністрів заклав у проєкті державного бюджету на 2021 рік видатки на субсидії суму 36,6 млрд грн. Це на 7,3% (на 2,7 млрд грн) менше, ніж у 2020 році (39,3 млрд грн).

Про це йдеться в проєкті держбюджету, оприлюдненому на сайті Верховної ради.

Видатки передбачені по статті "виплата пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в готівковій формі".

Нагадаємо, Кабінет міністрів у ході свого засідання 14 вересня схвалив проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Крім того, уряд схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості".

Як повідомляло РБК-Україна, одержувачів пільг та субсидій будуть перевіряти в режимі реального часу.

В Україні з 1 січня 2021 року вводиться превентивна верифікація інформації, яка подається громадянами при зверненні за державною допомогою.

Міністерство фінансів створило інформаційно-аналітичну платформу верифікації, яка об'єднує в одному місці інформацію про реципієнта з багатьох джерел.

За матеріалами РБК-Україна.