Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год.

Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 24 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, отметив, что этот бюджет сбалансированный.

По словам Гончарука, бюджет Пенсионного фонда в 2020 году составит 172,57 миллиарда гривен.

"Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным, - отметил глава правительства.

Ранее Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по количеству пенсионеров и среднему размеру пенсий по состоянию на 1 января 2020 года.

Напомним, по состоянию на 1 января 2019 года средняя пенсия в Украине составила 2645,6 грн, что на 6,7% или на 165,6 грн выше, чем год назад. По данным Пенсионного фонда, на 1 января 2019 года общая численность пенсионеров составляла 11,470 млн человек.

Ранее "Слово и Дело" проанализировало, какие нововведения предлагаются в инициативе Кабмина Гончарука под названием проект Закона "О труде". По материалам Слово і Діло.