Кабмин утвердил перечень запрещенных для приватизации предприятий

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил перечень стратегических предприятий, которые запрещено отдавать под приватизацию. О соответствующем решении правительства сообщил в Telegram- канале Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.

"Правительство утвердило перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать. Мы согласовали соответствующий проект закона, теперь его должна рассмотреть и одобрить Верховная Рада", - отметил глава правительства.

По его словам, не подлежат приватизации предприятия, которые: обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства; являются естественными монополиями; имеют критически важное значение для общества.

"Более того, мы усилим контроль за надлежащим использованием собственности и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, не подлежащих приватизации", - добавил он.