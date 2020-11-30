Кабмін визначився з датою введення жорсткого карантину в Україні - ЗМІ

Під час наради 30 листопада за участі Кабінету Міністрів та Ради національної безпеки й оборони було погоджено дату введення жорсткого карантину в Україні.

Про це пише видання "Сегодня".

За інформацією джерела видання, жорсткі обмеження діятимуть на території країни з 23 грудня до 15 січня.

"Варіант на два тижні відхилили. Зупинилися на датах з 23 грудня по 15 січня. Подробиці будуть вже цієї середи", - розповіло джерело.

Під час наради в Офісі президента 30 листопада вирішуватимуть, чи вводитимуть жорсткий карантин в Україні.

Станом на ранок 30 листопада в Україні зафіксовано 9 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників. Померло 114 людини.

29 листопада народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський повідомив у Telegram, що Кабінет міністрів планує запровадити в Україні повний локдаун з 24 грудня по 15 Січня.

За матеріалами Прямий канал.