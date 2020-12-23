Кабмін встановив вартість проїзду платними дорогами

Кабінет міністрів встановив максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії.

Відповідне розпорядження було ухвалене на засіданні уряду 23 грудня.

Вартість коливатиметься від 80 копійок до 4,6 гривні.

Фото: telegram-канал Олексія Гончаренка

Зараз в Україні немає платних доріг. В майбутньому платною може стати ще не побудована 84-кілометрова дорога Львів - Краківець у Львівській області. Також платною може бути нова Київська обхідна дорога, проєкт якої презентували літом 2020 року.

Нагадаємо, минулого рогу голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков заявив, що перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через 3-4 роки.

За матеріалами LB.ua