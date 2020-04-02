Кабмін заборонив експорт гречки до першого липня

2 квітня, на позачерговому засіданні уряду прийнято постанову, якою забороняється до 1 липня експортувати гречку на зовнішні ринки

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку. Зараз ситуація на українському ринку є стабільною. Уряд весь час має діалог з виробниками та рітейлерами", - зазначили в міністерстві.

Також у відомстві нагадали, що Білорусь, Росія та Казахстан також тимчасово заборонили експорт гречки.

У міністерстві зазначили, що закликатимуть українські аграрні підприємства збільшувати посівні площі під гречку.

"Україна вестиме переговори з головними країнами-виробниками щодо зняття заборон з метою підтримання міжнародної продовольчої безпеки та відновлення нормальних умов міжнародної торгівлі. Також міністерство закликатиме українські аграрні підприємства збільшувати посівні площі під гречкою", - додали у відомстві. За матеріалами Еспресо TV