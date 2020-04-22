Кабмін затвердив компенсацію витрат на зарплати для малого і середнього бізнесу

Сьогодні, 22 квітня, Кабінет міністрів прийняв постанову "Про затвердження розміру, порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину".

Як відзначають у прес-службі Мінекономіки, в постанові визначено розмір допомоги по частковому безробіттю за кожну годину, на яку працівникові скорочена тривалість робочого часу з розрахунку двох третин тарифної ставки, але не більше розміру мінімальної зарплати (зараз вона становить 4723 грн. - Ред.).

Допомога надаватиметься на період карантину, а також протягом 30 днів після його завершення. "За отриманням цієї допомоги малі і середні роботодавці можуть звертатися до центрів зайнятості", - уточнюють у Мінекономіки.

У міністерстві закликають роботодавців не звільняти людей і зберігати робочі місця. У разі вимушеного скорочення робочих годин, уряд готовий компенсувати витрати на заробітну плату, обіцяють у Мінекономіки.

"Своїми рішеннями, ми прагнемо максимально сприяти збереженню зайнятості та запобігати зростанню безробіття в період карантину і після нього", - сказав міністр економіки Ігор Петрашко. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.