Кабмін затвердив законопроєкт про електронну трудову книжку

Кабінет Міністрів на засіданні в середу затвердив законопроєкт про переведення паперових трудових книжок в електронний формат.

Про це йдеться на сайті Мінсоцполітики.

"Фактично ми йдемо по шляху відмови від паперових трудових книжок. Ми визначаємо законодавчі підстави для автоматичного призначення пенсій за віком через особистий електронний кабінет особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України", - пояснила міністерка Марина Лазебна на засіданні уряду.

Цим законопроєктом пропонують запровадити можливість автоматичного призначення пенсії без особистого звернення. Людина зможе самостійно вибирати автоматичне призначення або відстрочку виходу на пенсію, що матиме переваги у вигляді підвищеної пенсії, і визначати в автоматизованому режимі найвигідніший варіант для призначення пенсії, включаючи дату. У свою чергу Пенсійний фонд автоматично інформуватиме особу про настання права на призначення пенсії та її орієнтовний розмір.

Оригінал паперової трудової книжки буде передаватися на зберігання працівнику як офіційний документ, а якщо працівник побажає продовжити її ведення, роботодавець на його вимогу буде зобов'язаний паралельно з електронним обліком трудової діяльності вносити в книжку записи про прийняття на роботу, переведення і звільнення.

Нагадаємо, що попередній уряд Олексія Гончарука теж пропонував перевести трудові книжки в електронний формат. Законопроєкт не встигли розглянути і після зміни Кабміну відкликали.

З 2000 року дані про трудовий стаж вносять в електронні реєстри. За матеріалами LB.ua