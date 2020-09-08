Кількість протестуючих гірників Криворізького залізорудного комбінату зростає - Волинець

84 гірники шахти "Батьківщина" Криворізького залізорудного комбінату залишилися під землею на знак протесту і солідарності з протестувальниками шахти "Жовтнева".

Вимоги працівників загальні: підвищення зарплат, поліпшення умов праці, повернення пільгового стажу за списками 1,2, припинення порушень під час атестації, повідомив лідер Національної профспілки гірників України Михайло Волинець на сторінці у Facebook у понеділок.

При цьому наголошується, що працівники шахти "Батьківщина" всі три дні брали активну участь у мітингах на підтримку підземних протестувальників шахти "Жовтнева".

"Як я повідомляв сьогодні зранку, працівники інших підприємств Кривого Рогу, регіону повідомляють про протестні настрої в їхніх колективах" - резюмував народний депутат.

У Facebook Волинець пару годин тому зазначив, що вже 214 осіб у шахті "Батьківщина", тобто до 84 протестувальників приєдналися ще 130 працівників підприємства.

"Маю інформацію, що інші працівники шахт КЗРК: "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська" та "Тернівська" - готуються до проведення італійського страйку. Тобто не будуть виконувати суміжну роботу, яка не оплачуватиметься та не приступатимуть до роботи у випадку порушення на підприємстві правил техніки безпеки охорони праці, у разі несправності обладнання", - констатував Волинець у Facebook.

Як повідомляв раніше Волинець, дванадцять гірників першої, нічної змін шахти "Жовтнева" КЗРК з видобутку залізної руди (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) залишилися під землею на глибині 1,2 км на відстані близько 2 км від шахтного стовбура, оголосивши акцію протесту з вимогою підвищити зарплату, звільнити менеджмент підприємства і повернути їм пільговий стаж.

Агентству "Інтерфакс-Україна" у компаніях не прокоментували ситуацію, що склалася на шахтах.

Шахта "Жовтнева" разом із шахтами "Батьківщина", "Гвардійська" і "Тернівська" входить до складу ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (КЗРК, Дніпропетровська обл.).

КЗРК спеціалізується на підземному видобутку залізної руди. Компанії Starmill Limited належить 99,88% акцій комбінату. КЗРК нині керують група "Метінвест" і група "Приват".

За матеріалами Інтерфакс-Україна