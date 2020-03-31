Кличко обіцяє до 10 тисяч доплати лікарям, які рятують від коронавірусу

Доплата лікарям інфекційних відділень, що рятують киян від коронавірусу, становитиме під 5 до 10 тисяч гривень.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Особливу увагу і додаткове фінансування отримають медичні працівники, що працюють і працюватимуть із хворими на коронавірус. Доплата лікарям інфекційних відділень, що рятують і рятуватимуть киян від вірусу, становитиме під 5 до 10 тисяч гривень", - сказав Кличко.

Він зауважив, що перші виплати медики столиці отримають вже в квітні.

Кличко нагадав, що на минулому засіданні Київрада збільшила фінансування медичних закладів в умовах боротьби з COVID-19. На доплати столичним медикам виділили майже 894 мільйони гривень.

Як повідомлялось, станом на 10 ранку 31 березня в Україні зареєстровано 549 хворих COVID-19. Зокрема, у столиці захворіло 107 киян.