Клімкін: Підтримка МВФ - це маркер для інвесторів

27.Жов.2020 09:00

Україна не сидить на голці Міжнародного валютного фонду. Про це в програмі BLACK ROOM заявив український державний діяч, дипломат, екс-міністр закордонних справ України, Надзвичайний і Повноважний Посол (2012 р.) Павло Клімкін, передає ЕХО Києва.

За його словами, це один з багатьох варіантів для покриття дефіциту державного бюджету України.

"Ми можемо мати різні варіанти, як фінансувати наш дефіцит. Проте, всі звертаються до МВФ. Він як маркер - якщо є підтримка МВФ, значить, приходять інвестори", - заявив Клімкін.

Своєю чергою експерт-економіст Ярослав Жаліло в ексклюзивному коментарі ЕХО Києва назвав основні моменти співпраці з МВФ, на які слід звернути увагу.

Він нагадав, що 6% дефіциту держбюджету України на 2021 р. планується покрити саме за рахунок коштів МВФ і позик на відкритих ринках. Якщо ж Україна скоротить співпрацю з МВФ, доведеться значно урізати фінансування соціальних програм.

"Нам потрібно співпрацювати з МВФ, тому що це - істотна точка фінансування бюджету зараз. В умовах коронакризи нам необхідне їх фінансування. По- друге, це - гарантія отримання ресурсів і технічної допомоги", - зазначив Жаліло.

Ще одним плюсом співпраці України з МВФ експерт назвав зовнішній контроль реформ української влади щодо боротьби з корупцією. За матеріалами ЕХО Києва