Коболев заявил об отделении газотранспортной системы от Нафтогаза

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев рассказал, что независимый оператор газотранспортной системы полностью отделился от группы Нафтогаз и начал автономную работу. Об этом Коболев написал на своей странице в Facebook.

Также исполнительный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил, что компания приняла ГТС в управление.

"Новым владельцем ОГТСУ стала компания Магистральные газопроводы Украины. Проект анбандлинга официально завершен", - говорится в сообщении.

Коболев уточнил, что Украина выполнила норму Третьего энергопакета Евросоюза и "доказала, что является ответственным и надежным союзником".

"Это была самая масштабная реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины", - указал директор Нафтогаза.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый контракт. По материалам MIGnews.com.ua