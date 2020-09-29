Конституційний суд відклав розгляд закону про ринок землі

Засідання перенесли через відсутність представника президента у КС Федора Веніславського

Велика палата Конституційного суду відклала розгляд об'єднаного подання народних депутатів щодо конституційності закону, який відкриває ринок землі в Україні. Як повідомляє "Укрінформ".

Згідно з повідомленням, судді ухвалили рішення відкласти засідання, оскільки не з'явився один з учасників провадження - представник президента у КС Федір Веніславський, який надіслав письмове клопотання. Зрештою суд задовольнив його.

"Земля, як об'єкт права власності українського народу, є основним національним багатством, перебуває під особливою охороною держави, що насамперед стосується саме земель сільськогосподарського призначення", - стверджують ініціатори подання.

Народні депутати зазначають, що лише український народ наділений правом приймати рішення про розпорядження таким об'єктом права власності, як земля, через всеукраїнський референдум.

Нагадаємо, народні депутати ухвалили закон про продаж землі - проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення No 2178-10 підтримали 259 парламентарів, голосування відбулося 31 березня о 00:42.

Але у Верховній Раді заблокували підписання законопроєкту про ринок землі, прийнятого парламентом у ніч на 31 березня, зареєструвавши постанови про скасування результатів голосування.

Згодом, на позачерговому засіданні 13 квітня народні депутати розблокували підписання законопроєкту про ринок землі. Парламент розглянув і відхилив 13 постанов про скасування закону.

28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі. за матеріалами ЗІК.