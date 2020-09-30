Контракт між "Енергоатомом" та Westinghouse є стратегічним для України - Зеленський.

Укладений НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse новий контракт - стратегічний для України і є продовженням 20-річного плідного партнерства між Україною та Сполученими Штатами Америки в диверсифікації постачання палива на українські АЕС, заявив президент Володимир Зеленський.

"Це перш за все поглиблення диверсифікації постачання ядерного палива для нашого державного "Енергоатома", який на сьогодні генерує більше ніж половину електроенергії в країні. Тому цей договір є стратегічним для нас", - зазначив Зеленський після підписання контракту між сторонами в середу в Офісі президента, слова якого наведено на його сайті.

Водночас він наголосив, що з новим контрактом Україна стане однією з перших країн у Європі, яка отримуватиме альтернативне паливо для реакторів ВВЕР- 440.

Крім того, глава держави акцентував увагу на "колосальному потенціалі атомної галузі", наголосивши на необхідності її підтримки та будівництва нових енергоблоків.

У зв'язку з цим він заявив, що під час розгляду проекту держбюджету-2021 розглядатиметься можливість добудови енергоблоків No3 та No4 Хмельницької АЕС.

"Ми вже розглядаємо бюджет на наступний рік. Будемо говорити про можливість добудови третього та четвертого енергоблоків", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Westinghouse Electric Company та НАЕК "Енергоатом" у присутності президента Зеленського в середу підписали контракт щодо постачання ядерного палива для реакторів ВВЕР-440 Рівненської АЕС.

Сторони також підписали лист про наміри щодо подальшого вивчення локалізації виробництва компонентів паливно-монтажних деталей в Україні. "Атоменергомаш", що є підрозділом "Енергоатома", нині проходить кваліфікацію з виробництва хвостовиків і головок ВВЕР-1000 для палива Westinghouse.

"Ми раді, що "Енергоатом" укотре продемонстрував свою довіру до Westinghouse та ядерного палива, яке постачає компанія. Цією угодою ми продовжуємо посилювати енергетичну безпеку України і прагнемо брати участь у вдосконаленні її ядерного парку. Як стратегічний партнер, Westinghouse і далі підтримуватиме "Енергоатом" у його посиленні та суміжній експертизі", - наголосив президент і генеральний директор Westinghouse Патрік Фрегмен (Patrick Fragman).

"Ми робимо ще один крок у спільній необхідності продовжувати вдосконалювати продуктивність наших заводів та диверсифікувати постачання палива. Це важливе рішення не лише для України, а й для всіх країн європейського континенту, де працюють реактори ВВЕР-440", - зазначив президент "Енергоатому" Петро Котін.

У компанії нагадали, що ядерне паливо Westinghouse для ВВЕР-1000 уже використовують у шести українських атомних реакторах. Водночас останнє покоління паливних збірок ВВЕР-440 забезпечує економію палива, пропонує відмінні характеристики та надійність, що відповідають високим стандартам безпеки та якості.

У 2000 році з метою диверсифікації джерел постачання ядерного палива для українських АЕС "Енергоатом" спільно Westinghouse розпочав реалізацію проекту кваліфікації ядерного палива цієї фірми. У березні 2008 року "Енергоатом" уклав з Westinghouse Electric Sweden (Швеція) комерційний контракт на забезпечення в 2011-2015 роках свіжим ядерним паливом від трьох до шести енергоблоків АЕС України з реакторами типу ВВЕР-1000. У 2014 році сторони домовилися розширити і продовжити його до 2020 року. У січні 2018 року контракт було продовжено до 2025 року. Згідно з угодою передбачається постачання ядерного палива для забезпечення семи з 15 українських атомних блоків.

У грудні 2019 року ЮУАЕС-3 став першим блоком, що отримав дозвіл регулятора Державної інспекції ядерного регулювання України на промислову експлуатацію палива Westinghouse.

"Енергоатом" експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.