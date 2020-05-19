Криклій обурився як проходив аукціон з вибору постачальника їжі для "Інтерсіті"

"Укрзалізниця" проведе новий конкурс з відбору постачальника харчування для швидкісних поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті +". Керівництво філії "Українська залізнична швидкісна компанія" не забезпечило прозорість відбору контрагента, тому було відсторонено від виконання службових обов'язків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він також, жорстко апелюючи до вже відстороненого керівництва УЗШК, поставив наступні запитання:

"Чому торги були проведені не через ProZorro? Якщо потрібно пришвидшити процедуру, то забезпечте, у першу чергу, її прозорість, а не знімайте після першого кола надання цінових пропозицій. Всі ми бачили, як проходять аукціони, коли ціни суттєво збільшуються від стартових і йдуть запеклі бої. Чому тут цього принципу не було забезпечено?"

Криклій подякував всім, хто звернув увагу на цей конкурс і оперативно відреагував.

"Дуже сподіваюсь, що "Укрзалізниця" докладе всіх зусиль, щоб провести новий конкурс прозоро, залучивши максимальну кількість учасників. І в результаті ми отримаємо надійного та якісного постачальника послуг на найвигідніших умовах для УЗ", - написав він, додавши, що прогнозує ще кращі пропозиції від майбутніх учасників нового (вже третього - ред.) конкурсу на вибір постачання харчування для пасажирів швидкісних потягів.

Нагадаємо, перший такий конкурс стартував ще наприкінці минулого року.

Через порушення і скандальні звинувачення у спробах поза конкурсом "протягнути" одну з компаній-учасниць, за рішенням нового керівництва УЗ, конкурс був скасований і переоголошений.

Останньою краплею для такого рішення тоді став вчинок чиновника УЗШК В'ячеслава Горбатка, який "інкогніто" і до офіційного оголошення переможця приводив на станцію представника однієї з компаній для проведення замірів вагонів, а пізніше обідав з ним в зоні обмеженого доступу на самій ТПС "Дарниця".

Новий конкурс завершився скандальною перемогою на аукціоні нікому невідомої компанії "Грінед". Вона запропонувала на аукціоні щомісячну винагороду УЗШК у 4 млн 25 тис. грн, що всього на 25 тис. грн більше, ніж у найближчого конкурента.

Таким чином, фірма без досвіду та офшорним корінням "обійшла" таких гігантів, як "Сокар", "Вог" та навіть "дочку" відомої австрійської компанії "До Енд Ко".

Окрім того, як з'ясував УНН, "Грінед" має зв'язок з переможцями тендерів аеропорту "Бориспіль", що проходили за часів роботи там Вячеслава Горбатка, що зараз входив до складу конкурсної комісії УЗШК.

Про це повідомляє УНН.