Курт Волкер став членом правління української транспортної компанії

Крім посади в керівництві BGS Rail, ексспецпредставник Держдепу став радником голови ради директорів материнської компанії Avia Solutions Group.



Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер з вівторка, 1 вересня, став незалежним членом ради директорів компанії BGS Rail. Про це повідомляє Ліга.Бізнес з посиланням на пресреліз компанії.

Відзначається, що Курт Волкер також буде працювати радником голови й ради директорів материнської компанії Avia Solutions Group.

У компанії повідомили, що призначення Волкера допоможе BGS Rail "домогтися успіху в розробці й реалізації планів зростання, які збільшать прямі іноземні інвестиції і сприятиме створенню нових робочих місць на українському ринку".

BGS Rail - українська дочірня компанія литовської Baltic Ground Services (BGS) - міжнародного постачальника наземного обслуговування, заправки літаків, логістичних послуг ADR, яка входить до складу Avia Solutions Group - найбільшої аерокосмічної бізнес-групи Центральної та Східної Європи з 83 офісами та виробничими станціями.

BGS Rail надає в довгострокову оренду піввагони, криті вагони і зерновози, призначені для перевезення вугілля, руди, щебеню, металопрокату, дерева, зерна тощо. З серпня 2020 року компанія також здійснює самостійне управління парком піввагонів.

У 2018 році BGS отримала ліцензію, що дозволяє компанії надавати послуги залізничних вантажоперевезень в Україні.

Як відомо, Курт Волкер обіймав посаду спецпредставника Держдепу США в Україні з 7 липня 2017 року. А в кінці вересня 2019 року Волкер подав у відставку у зв'язку з Украінагейтом у США.

Після цього Київ просив США призначити нового спецпредставника, однак цього не було зроблено. За матеріалами Корреспондент.net