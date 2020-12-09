Матіос розповів, що допитував Зеленського через розкрадання у "Нафтогазі"

Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі телеканалу "НАШ" розповів про допит Володимира Зеленського, повідомляє УНН.

Матіос зазначив, що допит був пов'язаний із розкраданнями у "Нафтогазі".

"Це була справа, пов'язана із розкраданням у "Нафтогазі" панами Кацубами (брати Олександр та Сергій Кацуби - ред.)", - розповів Матіос.

На уточнювальне запитання, яке відношення до цього мав Зеленський, Матіос відповів:

"Поки що я сказав достатньо, аби мене запросили і на другий раз. Я дорозповім".

Також Матіос додав, що допит відбувся "до того, як у Зеленського з'явилась думка йти у президенти".

Нагадаємо, розслідування щодо обвинувачення ексзаступника голови "Нафтогазу" Олександра Кацуби у привласненні коштів НАК "Нафтогаз України" на суму 450 мільйонів гривень та "вчиненні закінченого замаху на заволодіння грошовими коштами цієї компанії у сумі 5,1 мільярда гривень" було завершене у 2016 році. У справі також фігурував брат Кацуби Сергій та бізнесмен Сергій Курченко, які, як вказувало слідство, перебувають на території РФ.

У 2017 році Олександр Кацуба уклав угоду зі слідством та, як вказувалося, сплатив у бюджет держави 100 млн грн та дав важливі свідчення. Після чого вийшов на волю з ув'язнення, де перебував близько дев'яти місяців.

Також правоохоронці повідомляли про співпрацю з закордонними колегами, зокрема ФБР, у справі повернення грошей виведених з "Нафтогазу". За матеріалами УНН.