"МАУ" призупинила продаж квитків на міжнародні рейси

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня, заявив президент авіакомпанії Євген Дихне.

Таке рішення в "МАУ" пояснили "аналізом ситуації в країнах потенційної маршрутної мережі", пишуть Аvianews.

Зазначимо, про те, що Україна не відкриє міжнародне авіасполучення принаймні до осені, стало відомо 6 травня. Попри це, деякі авіакомпанії 10 травня заявили про прийняте рішення відновити бронювання квитків.

За словами Дихне, першим будуть відновлюватися середньомагістральні перельоти, що вплине на структуру флоту авіакомпаній, які почнуть виводити старі та далекомагістральні літаки.

Крім того, криза призведе до зміни сервісу в аеропортах та на борту літака. Призупинять роботу бізнес-зали, магазини Duty Free, на рейсах заборонять провезення ручної поклажі в салоні, а замість гарячого харчування почнуть видавати запаковані страви.

"Прогноз розвитку ситуації є дуже сумним, і Україна є частиною глобального тренду. Це виявиться в тому, що галузь вийде на показники, які планувалися на 2020 рік, тільки в 2023 році", - додав він.

Нагадаємо, 10 травня міжнародні авіакомпанії Czech Airlines, Wizz Air і Lufthansa оголосили про рішення відновити рейси з України з 23 травня.

У Міністерстві інфраструктури таке рішення авіаперевізників назвали передчасним і заявили, що компанії вводять клієнтів в оману. Там також нагадали, що під час поновлення продажу квитків варто зважати на рішення іноземних країн, в яких досі діє заборона на авіасполучення.

6 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що міжнародне авіасполучення, яке скасували у березні через епідемію коронавірусу в Україні, не відновлюватимуть протягом літа.

Україна поки що приймає лише чартерні рейси, які продовжують повертати українських громадян додому. Якщо нового спалаху COVID-19 не буде, авіасполучення відновлять з початку осені. За матеріалами Аvianews, Дзеркало тижня. Україна.