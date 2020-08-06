Миколаївський порт спростовує інформацію про зберігання аміачної селітри

Миколаївський морський порт спростовує інформацію щодо зберігання аміачної селітри, про що раніше написали деякі ЗМІ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Адміністрація морських портів України на своєму сайті.

"Після трагічного вибуху в Бейруті в засобах масової інформації з'явилось припущення, що на території Миколаївського морського порту зберігається аміачна селітра, яка була завезена в 2018 році. Адміністрація Миколаївського морського порту офіційно спростовує цю інформацію, тому що вона не відповідає дійсності", - зазначають у повідомленні.

В АМПУ зауважують, що у вересні 2018 року судно "ТУЗЛА" прибуло в Миколаївський морський порт з вантажем селітри аміачної в біг-бегах вагою по 500 кг. Вивантаження судна здійснювалось на причалі No 12 в період з 19 по 21 вересня 2018 року силами приватної стивідорної компанії. Відповідно до генерального акту всього з судна було вивантажено 6422 біг-бегів селітри аміачної загальною вагою брутто 3217,422 мт.

"Вивезення вищезазначеної вантажної партії селітри аміачної з території Миколаївського морського порту було завершено на початку 2019 року", - стверджують в АМПУ.

За інформацією АМПУ, на цей час залишки вантажу селітри аміачної, що була вивантажена з судна "ТУЗЛА", в порту відсутні.

Як повідомляв раніше голова громадської організації "Центр аналітичних досліджень" Андрій Сенченко на своїй сторінці в Фейсбук про те, що у Миколаївському порту нібито вже два роки зберігається 3200 тонн простроченої аміачної селітри. Цю інформацію поширила низка ЗМІ. За матеріалами Укрінформ.