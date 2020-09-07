Мінфін планує до 9 вересня подати апеляцію на рішення Печерського райсуду в спорі Суркісів і ПриватБанку

Міністерство фінансів готує апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду Києва про повне задоволення заяви компаній братів Суркісів у спорі з державним ПриватБанком (Київ) про $347 млн.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, Мінфін планує подати апеляцію до 9 вересня.

Печерський райсуд Києва пізно ввечері 2 вересня повністю задовольнив заяву компаній братів Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року щодо зобов'язання ПриватБанку обслуговувати їхні депозити, розмішені до націоналізації банку на його рахунках кіпрської філії. Загальна сума вимог до банку, визначена судом, становить $347,374 млн (з них майже $102 млн - відсотки, нараховані за ставкою 13% річних).

Згідно з позицією ПриватБанку, відповідні договори офшорів Суркісів на сьогодні вважаються виконаними, оскільки у 2016 році під час проведення націоналізації вони були обміняні на акції додаткової емісії.

Як повідомлялося, наприкінці 2016 року під час націоналізації банку грошові кошти, розміщені сім'єю Суркісів та їхніми компаніями на депозитних рахунках ПриватБанку та його філій, потрапили під процедуру bail-in, оскільки Суркісів було визнано пов'язаними з ПриватБанком особами.

Печерський райсуд Києва 9 лютого 2017 року своїм рішенням за позовом компаній Суркісів зобов'язав ПриватБанк виконувати умови депозитних договорів, укладених кіпрською філією банку з відповідними компаніями. Спроба Кабміну оскаржити цей вердикт в апеляційному суді не увінчалася успіхом. У свою чергу ПриватБанк подав касаційну скаргу, розгляду якої, за словами юррадника банку Пожидаєва, поки що не призначено.

Поки ж 15 квітня 2020 року Київський апеляційний суд відхилив апеляцію держвиконавця, залишивши в силі роз'яснення судді Підпалого рішення 2017 року у вигляді зобов'язання ПриватБанку компенсувати компаніям Суркісів $250 млн.

На підставі рішення судді Підпалого одразу шість британських компаній- стягувачів 28 квітня 2020 року окремо звернулися до ДВС із заявою про його примусове виконання, а 29 квітня ДВС Печерського району відкрила виконавче провадження і направила відповідне повідомлення боржнику.

За словами пресслужба ПриватБанку, станом на початок червня 2020 року держвиконавець наклала на банк два штрафи розміром приблизно 5 тис. грн і 10 тис. грн за невиконання рішення і передала матеріали до Печерського райвідділу Нацполіції для відкриття кримінального провадження.

Водночас 3 вересня 2020 року Печерський райсуд Києва відновив виконавче провадження за заявою двох компаній братів Суркісів про стягнення з державного ПриватБанку на користь останніх $164,5 млн.

У банку наголошували, що після скерування матеріалів до правоохоронних органів суддя Сергій Вовк не мав права відновлювати виконавчих проваджень.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.