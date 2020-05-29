Мінфін погасив єврооблігації під гарантією США на $1 мільярд

Міністерство фінансів погасило другий випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) під гарантію США. Загальна сума платежу становила понад $1 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Вчора, 28 травня 2020 року, Міністерство фінансів України погасило другий випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) під гарантію США. Загальна сума платежу становила понад $1 млрд", - йдеться в повідомленні.

Випуск ОЗДП під гарантію США номінальною сумою $1 млрд було здійснено у 2015 році із процентною ставкою 1,847% на рік.

Це другий з трьох випусків під гарантію США, здійснених у 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних, перший з яких був погашений у травні 2019 року. Погашення ОЗДП, випущених в 2016 році, буде здійснено Мінфіном у вересні 2021 року.

"Незважаючи на світову кризу та виклики для країн, що розвиваються, Україна продовжує вчасно та в повному обсязі виконувати свої боргові зобов'язання. Кошти, отримані під гарантію США протягом 2014-2016 років, надали суттєву підтримку для державного бюджету у складний для України час та сприяли проведенню реформ в Україні. Ми вдячні нашим партнерам у США за допомогу як під час попередньої кризи, викликаної збройною агресією та анексією частини території України, так і зараз, під час глобальної економічної кризи, викликаної поширенням коронавірусу", - сказав урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

За підсумками 2019 року рівень державного боргу до ВВП знизився до 44,3%. Мінфін продовжує реалізовувати Стратегію управління державним боргом, в тому числі шляхом втілення раціональної політики управління державним боргом, зміцнення відносин з інвесторами, залучення міжнародних інвесторів на внутрішній ринок державних облігацій та покращення рейтингів України як позичальника. За матеріалами Укрінформ.