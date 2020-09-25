Міністр економіки ФРН Альтмайер бореться за «Північний потік – 2»

Глава Мінекономіки ФРН Петер Альтмайер прокоментував вимоги деяких політиків припинити будівництво трубопроводу «Північний потік-2» з Росії. Він звинуватив противників проєкту в непослідовності. Міністр закликав їх задуматися звідки в майбутньому отримувати газ, якщо проєкт буде зупинений.

«Проблематично ставити під сумнів проєкти, які розраховані на кілька десятиліть кожні кілька місяців», - сказав пан Альтмайер в інтерв'ю газеті Handelsblatt. Він також повідомив про збільшення обсяг газу, який Європа повинна імпортувати, в умовах зупинки атомних і вугільних електростанцій. Пан Альтмайер відкинув звинувачення у надмірній залежності від російського газу.