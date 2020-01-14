Министры отчитаются в Раде на счет своих "космических" премий

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предложил министрам отчитаться о начислении им премий. Народные избранники поддержали такое предложение Разумкова.

Об этом сообщает УНН.

Спикер ВРУ хочет, чтобы после часа вопросов к правительству министры страны и премьер-министр Алексей Гончарук рассказали о премиях, которые им были начислены.

"Есть предложение после часа вопросов к правительству заслушать после министра иностранных дел, еще послушать министров и, возможно, премьер- министра относительно тех премий, которые были начислены отдельным министрам в Кабинете министров Украины", - отметил Разумков.

Напомним, зарплату "новым" прокурорам повысили в четыре раза. По материалам Деньги.ua