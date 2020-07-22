Місія технічної підтримки МВФ завершила роботу в Україні

21 липня в Україні завершила роботу місія технічної підтримки Міжнародного валютного фонду з питань податкової політики. Робота тривала упродовж трьох тижнів у режимі відеоконференції за безпосередньої участі представників Міністерства фінансів України, інформує пресслужба Мінфіну.

"Обсяг роботи Місії передбачав аналіз останніх змін у податковому законодавстві щодо правил міжнародного оподаткування, зокрема тих, що запроваджені Законом України від 16.01.2020 No 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві"", - повідомили у міністерстві.

Експерти розглянули головні податкові нововведення в контексті імплементації Плану дій BEPS: запровадження правил контрольованих іноземних компаній, інструменти запобігання ухиленню від сплати податків та необґрунтованого використання податкових пільг; удосконалення правил визнання постійних представництв; удосконалення правил контролю за трансфертним ціноутворенням.

Окремо обговорювалися особливості можливої реалізації в Україні з урахуванням досвіду інших країн програми одноразового добровільного декларування.

Під час роботи були надані коментарі щодо окремих аспектів імплементації зазначених новацій, з огляду на світовий досвід застосування цих інструментів податкової політики.

"Пропозиції експертів мають практичну цінність для роботи Міністерства фінансів та Державної податкової служби над проєктами підзаконних нормативно-правових актів та роз'яснень щодо практичного застосування податкових новацій", - зазначили у Мінфіні.

Нагадаємо, 12 червня Україна отримала перший транш МВФ у розмірі $2,1 млрд 9 червня Міжнародний валютний фонд затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 млрд доларів. За матеріалами LB.ua