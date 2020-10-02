Молдова вперше почала закачувати газ на зберігання в Україні

Молдавська компанія Moldovagaz вперше в історії почала закачувати газ на зберігання в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker з посилання на пресслужбу компанії.

Трансбалканським коридором щодня підприємство передаватиме від 1,5 до 3 млн кубометрів газу. Газ зберігатимуть у підземних сховищах, щоб потім використовувати його в холодну пору року.

Загалом у жовтні і листопаді підприємство планує закачати на зберігання близько 100 млн кубометрів газу.

"За необхідності ці обсяги поставлятимуть споживачам Moldovagaz у період з грудня 2020 до лютого 2021 року. Сумарне споживання природного газу правобережною частиною Молдови варіюється в межах 1 млрд кубометрів на рік. Понад 80% припадають на холодну пору року", - відзначили в Moldovagaz.

Також зазначається, що іноземні компанії зберігають в українських підземних газових сховищах понад 5 млрд кубометрів газу, що становить майже чверть від загальної кількості газу в українських сховищах. За матеріалами Укрінформ.