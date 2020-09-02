Монети номіналом 25 копійок з 2 жовтня перестають бути платіжним засобом

Монети номіналом 25 копійок, починаючи з 2 жовтня, припиняють бути платіжним засобом під час здійснення готівкових розрахунків, повідомив заступник глави Національного банку України (НБУ) Олексій Шабан.

"З 1 жовтня ними (монетами номіналом 25 коп. - ІФ) не можна буде оплачувати товари або послуги, але ці монети можна буде після 1 жовтня здавати в банки й обмінювати їх на банкноти та монети впродовж іще трьох років", - сказав він під час пресбрифінг в Києві в середу.

Шабан додав, що необхідність вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок зумовлюється також тим, що вони не розмінюються, оскільки Нацбанк уже два роки виводить монети номіналом 1, 2 і 5 копійок. За матеріалами Інтерфакс-Україна.