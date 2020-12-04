МОЗ: На вакцинацию от COVID-19 в бюджете надо заложить 15 миллиардов гривен

В Государственном бюджете на 2021 год надо заложить 15,1 миллиардов гривен на вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству, передает телеканал 112 Украина.

- Великобритания официально одобрила вакцину против COVID-19... Это означает, что наконец-то появится защита от болезни, которая в конце концов позволит восстановить жизнь и запустить экономику. Мы со своей стороны сотрудничаем со всеми мировыми инициативами по изготовлению вакцин против коронавируса, чтобы украинцы получили вакцину как можно быстрее, - заявил Максим Степанов.

Отметим, что в подготовленном ко второму чтению проекте Госбюджета на 2021 год на борьбу с коронавирусом планируют потратить до 19,5 миллиарда гривен. Из них расходы на вакцинацию закладывают на уровне 2,6 миллиарда гривен.

- Все закупки будут рассчитываться через государственное предприятие "Медицинские закупки". Согласно расчетам Минздрава, необходимая сумма, которая должна быть заложена в бюджете на вакцинацию населения от СOVID-19 - составляет 15,1 миллиардов гривен. Эти расчеты прозрачны и понятны: мы имеем предварительную стоимость вакцины, количество людей, которых мы должны вакцинировать за средства государственного бюджета - это люди, которые находятся в группе риска по профессиональному признаку - это медработники, работники образования, работники Нацполиции. Это также люди старше 60 лет и те, которые имеют сопутствующие заболевания, - добавил министр.

Напомним, вакцина от коронавирусной болезни мировых производителей ожидается в Украине на конец первого-начало второго квартала 2021 года.