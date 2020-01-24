МВФ может согласовать новую программу для Украины в феврале - СМИ

Международный валютный фонд (МВФ) планирует согласовать новую программу помощи для Украины в феврале-марте.

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.

"Владимир Зеленский обсудил принципиальные моменты с директором- распорядителем Фонда и заверил Кристалину Георгиеву, что Украина выполнит все предварительные требования", - говорится в сообщении.

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского и директора- распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Глава МВФ заявила, чтоУкраина не выполнила необходимый пакет условий для получения помощи.

7 декабря президент Зеленский обсудил по телефону с директором- распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой условия дальнейшего сотрудничества, была достигнута предварительная договоренность о новой трехлетней программе в формате расширенного финансирования (EFF) на общую сумму 5,5 млрд долл.

Позже 12 декабря в Фонде сообщили, что Исполнительный совет МВФ еще не утверждал новую программу расширенного финансирования для Украины. И решение будет зависеть от имплементации Украиной предыдущих договоренностей.

23 ноября миссия МВФ официально заявила о завершении работы в Украине. Для получения кредита от МВФ Украину обязали выполнить еще одно условие - поддержать закон о запрете возврата банков бывшим владельцам. В частности, Верховная Рада может принять закон, который запретит возвращение "ПриватБанка" Игорю Коломойскому.

Кабинет министров 11 декабря внес в парламент соответствующий проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы".

Украина получит новый транш помощи от Международного валютного фонда в течение нескольких месяцев, заверил премьер-министр Алексей Гончарук.

Ранее Оксана Маркарова сообщила, что новая трехлетняя программа расширенного финансирования EFF, предварительная договоренность о которой была достигнута в конце прошлого с менеджментом Фонда, может стать последней.

По материалам UA.NEWS